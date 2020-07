Un solo cittadino si candida a focus group su Comitati di quartiere, termine prorogato al 31 luglio

Il 10 luglio scorso è scaduto il termine per inviare mail di auto-candidatura a far parte del focus group sui Comitati di Quartiere che si è formalmente insediato lo scorso 2 luglio; e che riprenderà il proprio percorso dopo le elezioni regionali. Però solamente un cittadino, come afferma l’assessore Rino Mangini, ha inviato la propria candidatura e quindi il termine ultimo viene prorogato al 31 luglio.

“Come sapete – scrive Mangini sulla sua pagina Facebook istituzionale - ho invitato a far parte del Gruppo tutti gli ex presidenti dei Comitati di Quartiere, il vice presidente del Forum delle Consulte, i consiglieri di maggioranza (5) e di minoranza (1). Avendo letto e percepito di una grande esigenza di maggiore coinvolgimento da parte di singoli cittadini e cittadine, ho ritenuto opportuno e necessario allargare la partecipazione al Focus Group anche a 5 cittadini. Bastava inviare una mail con il proprio nome e cognome e una breve descrizione delle ragioni della propria candidatura a far parte del percorso attraverso cui, di fatto, si proverà a riformare lo strumento dei Comitati di Quartiere”.

“Ebbene, solo 1 cittadino ha scritto!? – si domanda l’assessore alla Partecipazione attiva –. Verrebbe da pensare che questo ‘desiderio’ sia solo da tastiera o da poltrona. Non lo so. Non entro nel merito. Non lo penso. Non c'è tempo per indugiare. Allora, rilancio! Prorogo al 31 luglio il termine per inviare la mail per auto candidarsi a far parte del Focus Group sui Comitati di Quartiere e sulla Partecipazione in generale. Va inviata a m.caponio@comune.bitonto.ba.it”.