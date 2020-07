"Bitonto più europea", presto nuovi interventi per una città più verde

Bitonto, Mariotto e Palombaio città a misura d'Europa, con la cura del verde urbano, la riqualificazione della Lama Balice e l'implementazione del Park & Ride. Ad annunciarlo, su facebook, il sindaco Michele Abbaticchio con un lungo post:



"Se puoi sognarlo, puoi farlo. E sarà cosi.

Sono in via di appalto e/o di aggiudicazione lavori e servizi che renderanno questa Città finalmente piu' "europea".

Innanzitutto è in via di aggiudicazione un servizio che spero mostri alle generazioni future una Bitonto, Mariotto e Palombaio piu' verdi e sempre piu' a misura d'uomo.

Dopo aver aumentato i parchi e gli angoli a verde della Città (crediamo in modo significativo, con una media di un parco all'anno), l'amministrazione comunale sta per varare 1 milione e 700.000 euro per aumentare e curare il verde urbano per tre anni. Ci sarà anche una mappatura del verde pubblico per creare un catasto on line.

A questo si aggiungono gli interventi in appalto per la creazione del LungoLama che decongestionerà il traffico (allargando i marciapiedi e rendendoli a dimensione Corso Vittorio Emanuele, tanto per capirci) e favorirà l'accesso, attraverso il recupero dell'ex Macello, al piu' grande polmone verde urbano esistente in Puglia (appunto la Lama). A questo si aggiunge la riqualificazione di Piazza Caduti del Terrorismo e la ciclovia di via Cela fino al Bosco.

Ovviamente, abbiamo pensato ad implementare i trasporti pubblici con un servizio dedicato ed efficiente di park and ride a servizio dell'intero centro antico con passaggi di 10 minuti circa tra una corsa e l'altra, unitamente alla condizionale di rendere il parcheggio custodito e ben sorvegliato".