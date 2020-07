14 nuovi alloggi di edilizia popolare a Bitonto, entro un anno la realizzazione

È avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 14 luglio, la prima gettata per la costruzione di una nuova palazzina Erp e di un parcheggio a servizio di tutta l'area, in zona 167, tra via Nenni e largo Rodari.

L'edificio, frutto di un intervento di 2,6 milioni di euro e finanziato dalla Regione Puglia con i fondi del P.I.R.P. (Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie ), sarà composto da 14 appartamenti all'insegna dell'edilizia sostenibile, della bioclimatica e bioarchitettura, essendo dotati di risparmio energetico,isolamento termico di impianto fotovoltaico, che permetteranno (attraverso un apposito avviso pubblico) ad altrettanti nuclei familiari, selezionati nei prossimi sei mesi, di abitare la palazzina.

Non è mancato il parere di Giuseppe Zicchella, Amministratore Unico di Arca Puglia, pieno di soddisfazione per l'inizio di lavori (che termineranno nel giro di un anno), importanti per la comunità bitontina, e che permetteranno "nuova vita, garantendo un futuro più radioso" ai nuclei familiari designati, facendo anche notare come la nuova palazzina Erp di Bitonto, insieme ai nuovi 123 alloggi consegnati dall'Arca Puglia a Bari, possa essere un'importante risposta a tutta la comunità dell'area metropolitana barese.

Durante la ripartenza dei lavori il Sindaco Michele Abbaticchio ha ricordato brevemente il passato del progetto, di come fu vinta la gara d'appalto nel 2018 da una ditta barese poi "svanita nel nulla", creando non pochi problemi; l'obiettivo del Primo Cittadino bitontino è quindi quello di salvaguardare l'edificio frutto di pazienza e impegno, assegnando la costruzione a famiglie realmente bisognose, certo dell'impegno della nuova ditta.

L'evento è stato poi concluso dalla direttrice dei lavori, ing. Maddalena Ciliberti, che ha rassicurato la cittadinanza sui sui tempi di costruzione, ritenendo possibile la fine dei lavori entro aprile 2021.