Oleificio “Cima di Bitonto”, eletto il nuovo consiglio di amministrazione

Dopo i ripetuti rinvii dovuti ai divieti di assembramento imposti dalle normativedegli organi istituzionali nazionali, regionali e comunali, il 21 giugno si sono tenute presso la sede sociale in via Modugno le votazioni per la elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione per il Triennio 2020/23 che una volta eletto ha votato la riconferma di Pasquale Mastrandrea a presidentr.

Ha votato oltre il 70% degli iscritti, un dato che ha rappresentato non solo un momento di grande democrazia nella vita della Cooperativa ma ha espresso anche un segno di grande fiducia nella funzione della Cooperativa e nei suoi organi collegiali rappresentativi.

“La nostra cooperativa, da oltre sessant’anni conferma il suo importante ruolo socio-economico che svolge sul territorio a favore degli olivicoltori – dichiara il Presidente Mastrandrea -, rispondendo non solo alle esigenzeespresse dai nostri soci di informazione e assistenza tecnica, ma assicurando anche l’accettazione del prodotto e il collocamento sul mercatodel prodotto finale con una remunerazione che, nonostanteimprevedibilità e oligopoliodel mercato, è da considerarsi più che soddisfacente”.

Nella scorsa annata olearia , caratterizzata da una produzione Gli eeccezionale per quantità e qualità, nessun conferimento è stato respinto e il prodotto è stato sottoposto a controlli, anche dai tecnici, nelle operazioni di molitura al fine di assicurare una qualità di eccellenza e la giustaremunerazione al socio.

Sono risultati eletti:

MASTANDREA Pasquale

DE SANTIS Michele

SANNICANDRO Mario

PRIMAVERA Giovanni

FORNELLI Vincenzo

LOVASCIO Antonio

MILELLA Girolamo

Revisore dei conti; SICOLO Claudia

Nominato vicepresidente: SANNICANDRO MARIO.