Gal Nuovo Fior D'OlivI, Antonio Saracino riconfermato presidente

Antonio Saracino resta alla guida del Gal Nuovo Fior d’Olivi.

L’assemblea dei soci del gruppo di azione locale dei comuni di Bitonto, Terlizzi, Giovinazzo, Palo del colle, Modugno, Grumo Appula e Binetto, infatti, all’unanimità ha riconfermato il Presidente in occasione dell’approvazione del bilancio 2019.



Nonostante le difficoltà legate alla pandemia e ai problemi burocratici che impediscono alla Regione Puglia di erogare i fondi previsti per lo sviluppo rurale, il Gal Nuovo Fior d’Olivi vuole ripartire con la sua azione al servizio dell’economia del territorio.

Per questo motivo, con l’arrivo dell’autunno, riprenderanno le attività di sensibilizzazione e di animazione territoriale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opportunità offerte dal Gal.

“Desidero ringraziare i soci per la fiducia concessami, segno del buon lavoro portato avanti in questi anni per dare una nuova fisionomia a questa terra - ha dichiarato il Presidente Saracino -. Purtroppo, dopo la straordinaria programmazione 2007-2013, in questa tornata abbiamo riscontrato molti problemi burocratici che, uniti alle risorse esigue e all’inaspettata pandemia, non ci hanno permesso di continuare appieno il percorso di crescita che avevamo intrapreso, ma siamo pronti a ripartire con vigore per offrire nuove opportunità alle imprese agricole e non del nostro territorio”.