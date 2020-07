Morte sul lavoro, il cordoglio del presidente del consiglio regionale Mario Loizzo

La tragedia che ha colpito la comunità bitontina, scossa dall'incidente sul lavoro occorsa al 23enne Michele Perrini, ha rammaricato anche il presidente del consiglio regionale Mario Loizzo.

"Una notizia drammatica arriva da Bitonto, ancora una morte sul lavoro - scrive Loizzo -. Un giovane di 23 anni ha perso la vita travolto dal carico in legno di un muletto. Sono tragedie che non vorremmo mai leggere, che ci addolorano e ci fanno rabbia. La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto che deve essere garantito ad ogni costo, non dobbiamo essere mai stanchi di rivendicarla e pretenderla. A nome del Consiglio della Regione Puglia esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia del giovane operaio e a tutta la comunità bitontina. Mi stringo con un abbraccio al loro profondo dolore.