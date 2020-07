Angeli Senza Frontiere dona mascherine al Comando Militare Esercito "Puglia"

L'Esercito è sempre presente durante le emergenze, nazionali ed internazionali, per tale prerogativa l'Associazione Angeli Senza Frontiere OdV ha deciso di donare, in segno di riconoscenza, delle mascherine chirurgiche al Comando Militare Esercito "Puglia".

Come sottolineato dal presidente dell'Associazione Prof. Vito Plantamura detta donazione vuole essere il simbolo tangibile con cui l'associazionismo e l'intera comunità ringraziano l'Esercito per il lavoro prestato, non solo durante la pandemia in corso ma in ogni circostanza in Italia e all'Estero.

Il Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante Militare Esercito "Puglia"n nell'esprimere gratitudine all'associazionismo ed in particolare alle associazioni Angeli Senza Frontiere e all'Associazione Nazionale Bersaglieri pugliese, per un'analoga donazione avvenuta lo scorso mese, ha evidenziato come il lavoro costante e silente del personale militare sia animato da grande amor patrio e spirito di sacrificio profuso per il puntale adempimento di tutti i compiti istituzionali.