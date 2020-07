Parco del commercio: 'Quando riapre la villa comunale?'

Dal "Parco del commercio" riceviamo e pubblichiamo:

“Andrà tutto bene”.

Quante volte durante i duri ed a tratti estenuanti mesi del lockdown, abbiamo sentito dirci o anche pronunciato questa frase? Infinite.

Ad oggi però, a due mesi dalla riapertura prima parziale e poi totale, di tutte le attività commerciali, non possiamo non dirci ancor più delusi dal silenzio assordante da parte dell’amministrazione comunale, verso le nostre ripetute e cordiali richieste di una tempestiva riapertura della villa comunale.

Francamente, a tratti ci siamo anche chiesti cosa ci sia di così complesso da capire che un motore verde, qual è la villa comunale, è allo stesso tempo motore pulsante di tutte le attività commerciali che la circondano.

Sollevare quotidianamente una serranda col peso dei suoi sacrifici sulle spalle e sapere di dover lottare col doppio delle forze, che dopo la pandemia sono ancora più alla stregua, non è più sopportabile per noi commercianti proprietari delle varie attività site nei pressi dell’immensa area verde al centro della città.

Pertanto, al netto di quella che è la nostra voce e con la speranza che non si perda anche questa, come quelle precedenti, nel vuoto, chiediamo all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti in merito con la massima celerità e serenità possibile.