Vogliamo Bitonto Pulita, lo scorso giovedì secondo 'clean-up' presso il parco Masciale

Dagli attivisti di "Vogliamo Bitonto Pulita" riceviamo e pubblichiamo:

"In data giovedì 16 luglio 2020 un consistente gruppo di attivisti e rappresentanze giovanili che aderiscono al movimento VogliAMO Bitonto Pulita ha eseguito un secondo intervento di ‘clean-up’ del parco senatore Angelo Custode Masciale.

È stato altresì possibile rappresentare da liberi cittadini le criticità presenti nell’area direttamente in loco all’assessore alla cura del verde pubblico urbano ingegner Cosimo Bonasia (assenza di adeguata custodia, illuminazione, irrigazione tra le varie)

Il gruppo, rappresentato dalla promotrice Morena Aloisio sosterrà e stimolerà il dialogo tra le parti sociali al fine di porre rimedio alla perdurante inerzia amministrativa.

Ogni attività viene organizzata e svolta in totale libertà intellettuale.Pertanto, qualunque vincolo di natura politica, partitica o religiosa sarà sempre categoricamente rifiutato e bandito a qualunque costo.

L’amore per la Natura è e sarà sempre il nostro unico Credo".