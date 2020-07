“Wel.Com.E. Lab” da Bari a Molfetta, riparte con le attività estive in presenza

Ripartono le attività formative in presenza con i percorsi EDU Lab per i bambini del progetto “WEL.COM.E. Lab – Laboratori di Welfare di/per Comunità educanti”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato dalla cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà. Infatti, dopo l’esperienza di sostegno e socializzazione a distanza sperimentati nel lockdown, le attività hanno ripreso con i laboratori “U mest d’asc” e “La città dei piccoli”, animati dalla Fondazione Opera “SS Medici Cosma e Damiano” e la cooperativa sociale Sinergia, a Bitonto, per i minori del centro diurno “Padre Pino Puglisi”.

Inoltre, grazie alla sottoscrizione di protocolli di collaborazione locali, sono in partenza i percorsi laboratoriali attivati presso il Parco Collodi a Bari - Palese, grazie al protocollo siglato con il Comitato di Quartiere “Palese zona 167” ed al supporto del XXVII Circolo didattico “Duca d’Aosta”, per i bambini del quartiere.

Un ulteriore appuntamento inoltre è previsto come primo passo della collaborazione siglata con “Bari Social Book”, con il patrocinio dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari, presso la Biblioteca “Garofalo” di Bari Palese, dove si terrà un laboratorio del percorso Time’s explorers, per la promozione della lettura e la scoperta del patrimonio storico-artistico locale.

Infine, anche la rete di partner su Molfetta si sta attivando per la ripartenza in sicurezza dei percorsi laboratoriali.

Laboratori ed incontri di carattere educativo e ricreativo, dove poter imparare in maniera stimolante e creativa, questo l’obiettivo degli EDULAB.

I partner direttamente coinvolti, al momento, in questa fase sono: Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano, Sinergia scs, Cooperativa sociale OPS, Consorzio Social Lab, Ulixes, Amaranto, Anspi/Diocesi Molfetta.