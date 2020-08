Crea-attiva-mente, laboratori eco urbani presso la casa della musica

Inachis Bitonto con il patrocinio del Comune di Bitonto, Assessorato Verde e Decoro Urbano, in collaborazione con la SANB, propone un ciclo di laboratori creativi per il recupero e riuso del tuo vecchio frigorifero da trasformare in una splendida fioriera. Una seconda vita, utile e senza sprechi.

Inachis Bitonto è un’associazione ambientalista operativa in Puglia dal 2010. È un’associazione di volontariato che ha come obiettivo la tutela della natura, dell’ambiente e della biodiversità, la salvaguardia delle tradizioni, la diffusione di forme di cittadinanza attiva e di volontariato inteso come modello di impegno civile nelle aree naturali protette e nei territori urbani.

Quante volte dinanzi al tuo vecchio frigorifero rotto ti sei chiesto: e ora dove lo butto?

E da qui parte l’ingegnoso film.

Una improvvisata “armata” pronta a caricare l’ingombrante sull’auto, meglio se sotto il sole cocente della “controra”, percorre qualche chilometro lontano dal centro abitato e da occhi indiscreti e, con fare guardingo e a costo di guadagnarsi un’ernia, si coordina fra inconfessabili anatemi per abbandonare l’ignaro rifiuto nella proprietà del contadino che tiene al suo campo come fosse un giardino.

MA CHI TE LO FA FARE?

Inachis Bitonto propone un ciclo di laboratori creativi per il recupero e riuso creativo di ingombranti purtroppo spesso abbandonati sulle strade periurbane che ancora si configurano come discariche a cielo aperto.

L’attività sarà finalizzata a sensibilizzare e informare sul corretto smaltimento degli ingombranti domestici come vecchi frigoriferi, lavatrici, televisori, materassi, mobili ecc., attraverso il ritiro gratuito dal proprio domicilio. Senza fatica di carico e senza percorre un chilometro i nostri ingombranti possono finire nelle opportune discariche, e lasciando pulita la periferia della tua città, semplicemente seguendo le nuove istruzioni che ci vengono fornite dalla S.A.N.B. spa.

DAL 1°AGOSTO 2020 IL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI BITONTO È LA SANB SPA E PER LA SEGNALAZIONE E IL RITIRO DI INGOMBRANTI MEMORIZZA E CHIAMA QUESTO NUMERO 0806190141

Il ciclo di laboratori urbani si struttura in un’area comunale periferica individuata nella “Casa della Musica” già recuperata con il progetto “Rigenera 167” su via Generale Francesco Planelli a Bitonto.

La scelta della “Casa della Musica” è:

funzionale alla disponibilità di spazi in cui poter collocare il prodotto finale dei laboratori;

un luogo periferico da rivalutare;

collocato nei pressi di 3 poli scolastici e rappresenta un’area di passaggio ben visibile per pedoni e automobilisti.

PROGRAMMA

28 AGOSTO

Intercettare due frigoriferi abbandonati illegalmente e trasportarli presso la casa della musica con mezzi ecologici progettati da Giulio Vitale. I frigoriferi verranno smontati opportunamente e ripuliti dalle parti elettriche e meccaniche (che verranno smaltite opportunamente) lasciando solo l’involucro esterno. Infine saranno posizionati su apposite pedane di legno.

29 AGOSTO

Decorazione dei frigoriferi con motivi geometrici con il coinvolgimento di giovani artisti locali che, con la street art, doneranno colore e visibilità a questi oggetti recuperati che presto diventeranno delle grandi fioriere. Pulitura dai rifiuti delle tre aiuole di pertinenza della struttura, con dissodamento della terra per renderla idonea alla piantumazione di piccoli arbusti e piante aromatiche.

30 AGOSTO

I vasi/frigoriferi verranno riempiti sul fondo con materiale inorganico drenante (pietre o cocci), tessuti organici (di lana o cotone), cartoni e sostanza organica (scarti di potature, foglie, sfalci d'erba). Infine saranno colmati di terreno di campagna (eventualmente miscelato con terriccio, torba, perlite) in cui verranno piantumati fiori e piante aromatiche. Questo incontro si concluderà con una piccola esibizione musicale in modalità acustica.

INFO E CONTATTI

Per partecipare contattaci su bitonto@inachis.org o al 3207707751

visita il sito www.inachis.org o facebook: Inachis Sezione Aderenti Bitonto

Le attività saranno eseguita nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per prevenire e ridurre il rischio da contagio da covid 19, come previsto da DPCM vigente e linee guida regionali.