La Asl Bari recluta 50 nuovi psicologi, soddisfazione dell’Ordine degli Psicologi

La Asl Bari ha deliberato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, che prevede il reclutamento di 50 nuovi dirigenti psicologi mediante l’utilizzo di graduatorie in vigore sino a settembre 2020.

"Un altro importante segnale da parte della Regione Puglia", sottolinea il presidente dell'Ordine degli Psicologi, il bitontino Vincenzo Gesualdo, "dopo l'approvazione della legge sullo psicologo di base. In un periodo così buio per tanti cittadini, anche per i professionisti del benessere mentale non è stato semplice affrontare le giornate incerte che sono seguite alla pandemia. Ripartire con una buona notizia come questa non può che essere uno stimolo ad impegnarsi sempre più ad essere di reale sostegno alla comunità, mettendosi al servizio del cittadino e garantendo la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Oltre ad assicurare il sostegno necessario ad affrontare le emergenze assistenziali che si verificano quotidianamente a causa del delicato periodo storico che stiamo attraversando. Non mancano fatti di cronaca, anche molto gravi, che sottolineano quanto l'assistenza psicologica diventi sempre più una disciplina insostituibile, che non può essere reclusa negli studi dei privati".

"Un plauso ed un ringraziamento", conclude Gesualdo, "al direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, e al direttore sanitario Silvana Fornelli per aver tradotto con un atto concreto il bisogno crescente dei cittadini di ricevere un sostegno psicologico anche negli ospedali e nelle strutture pubbliche".