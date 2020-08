Bitonto aderisce a “Smart Graduation day” per premiare i laureati durante l’emergenza sanitaria

Il Comune di Bitonto aderisce all’iniziativa “Smart Graduation Day” promossa da Regione Puglia e Anci per l’assegnazione di un premio simbolico agli studenti pugliesi, che si sono laureati in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle università a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’iniziativa intende consentire un momento celebrativo a quanti hanno dovuto rinunciare alla cerimonia di proclamazione della laurea e al relativo carico di emozione e soddisfazione da condividere con parenti e amici.

A settembre, dunque, in ogni Comune aderente si svolgerà una cerimonia pubblica, da tenersi in presenza in piazza o in municipio, durante la quale il Sindaco consegnerà ad ognuno dei laureati presenti il premio simbolico, messo a disposizione dalla Regione Puglia.

Interessati all’iniziativa sono tutti gli studenti e le studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito la laurea (triennale o magistrale) in modalità telematica durante il periodo di emergenza sanitaria in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica pugliesi e di altre regioni.

I laureati e le laureati residenti a Bitonto interessati a partecipare all’iniziativa “Smart Graduation Day” devono segnalare i propri dati (generalità, recapito telefonico, data della seduta di laurea in modalità telematica, tipologia della laurea conseguita, università) inviando un messaggio di posta elettronico all’indirizzo sindaco@comune.bitonto.ba.itentro il termine del 31 agosto.