"VogliAMO Bitonto pulita" e Sanb insieme per pulire via delle Fornaci

Si è svolto il 10 agosto scorso il primo importante intervento di pulizia in via delle Fornaci, simbolo di degrado all’ingresso della città, ad opera dei volontari del movimento di liberi cittadini "VogliAMO Bitonto pulita".



Il ‘clean up’ promosso dalla fondatrice Morena Aloisio ha visto la partecipazione degli addetti della neonata SANB spa, supportati dallo strenuo lavoro dei volontari, impegnati a raccogliere plastica, vetro, rifiuti ingombranti e vari. Un ‘bottino’ di tre furgoni stracolmi di rifiuti.



"Soddisfatti dell’opera e dell’interesse istituzionale alla stessa terremmo a sottolineare agli organi preposti le criticità da noi riscontrate, laddove quintali di rifiuti sotterrati necessiterebbero di un puntuale e non più procrastinabile intervento di bonifica, da sollecitare tramite gli idonei canali politici.

Se Bitonto vorrà fregiarsi del titolo di Capitale della Cultura essa non potrà basarsi sul degrado e sulla deturpazione del territorio. All’uopo non si indugi sull’installazione delle necessarie ‘foto-trappole’", il commento di VogliAMO Bitonto pulita.