Coronavirus, Abbaticchio specifica le aree dove è obbligatoria la mascherina dalle 18 alle 6

In seguito all'ordinanza del Ministro della Salute dello scorso 16 agosto, il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio in un post su facebook ha elencato con precisione le aree in cui sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina:



"A seguito di un incontro tra la Giunta comunale, il Comando di Polizia Locale e il Commissario della Polizia di Stato e, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, al fine di rendere più chiare le regole di comportamento dei cittadini, gli obblighi e le sanzioni, si comunica che è obbligatorio indossare correttamente la mascherina dalle ore 18 alle ore 6 nei seguenti luoghi della città di Bitonto e delle sue Frazioni:



a) l’intero territorio del Centro Antico;

b) Piazza Moro, Piazza Marconi, Piazza XX Settembre, Piazza Luigi della Noce, Piazza Padre Pio, Piazza 26 Maggio 1734, Piazza Santa Chiara, Piazza San Leone, Piazza Ferdinando II di Borbone, Piazza Carmine Sylos, Piazza Caduti del Terrorismo, Piazza Unità d’Italia, Piazza Milite Ignoto a Palombaio, Piazza Roma a Mariotto;

c) Villa Comunale e ogni parco e giardino pubblico e/o aperto al pubblico;

d) gli spazi antistanti locali pubblici e/o aperti al pubblico.

Queste zone sensibili, specie il Centro Antico, saranno presidiate dalle Forze dell’Ordine.

In caso di inadempienza a quanto disposto dalle norme vigenti, la sanzione minima è di euro 400,00

Rimangono invariati gli altri obblighi di indossare le mascherine in luoghi chiusi, di mantenere la distanza di sicurezza, soprattutto nelle file per i supermercati e negozi, così come l’ingresso contingentato negli stessi.

Al di là degli obblighi di legge, rimane la regola del buon senso e della tutela della propria e dell’altrui salute che dovrebbe farci agire per il bene di tutti".