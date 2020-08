Regionali 2020: Maria Grazia Gesualdo nella lista “Italia in Comune”

Fra i candidati che la lista “Italia in Comune” ha presentato nelle province pugliesi per le prossime elezioni vi è anche la bitontina Maria Grazia Gesualdo. Da qualche ora, infatti, è stata ufficializzata la sua candidatura nella lista del movimento fondato dal sindaco di Parma Pizzarotti e che ha il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio come leader regionale e che sostiene la candidatura del governatore uscente Michele Emiliano.

“Ho deciso di candidarmi perché sono convinta che le nuove generazioni abbiano le capacità e risorse fondamentali per contribuire allo sviluppo della nostra comunità”, sottolinea Gesualdo, che è già attiva nel panorama politico pugliese.

Consigliera comunale di Bitonto, già presidente della IV commissione consiliare “Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali ed artistici, Tempo libero, Sport, Turismo, Promozione dell’immagine, Assistenza, Servizi sociali e Volontariato”, è fondatrice del primo movimento giovanile di “Italia in Comune” sull’intero territorio regionale. Maria Grazia Gesualdo è assistente sociale, volontaria in associazioni animaliste e attivista in centri antiviolenza e di tutela delle fragilità: “Ho aderito sin dalla sua fondazione al partito di Italia in Comune in quanto è un partito che nasce dai territori e mette al centro le persone e la comunità con i propri reali bisogni”.

Semplificazione burocratica, attenzione al welfare, al terzo settore e alla salute pubblica sono solo alcuni dei temi principali che la candidata ha a cuore e che ha intenzione di abbracciare nella sua attività politica, al fine di incrementare lo sviluppo sostenibile e solidale, valorizzando le risorse e le professionalità dei giovani costruendo, così, un sistema connesso tra turismo, agricoltura e gastronomia.

“Spero che i miei intenti siano condivisibili dai cittadini e di ottenere il loro sostegno. Con l’occasione rivolgo a tutti i candidati nella mia coalizione un grande in bocca al lupo per il lavoro intenso sul territorio che li attende”.