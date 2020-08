Cestino colmo di rifiuti, fontana ancora rotta, chianca da sistemare: problemi in piazza Cavour

È l’alba di una domenica di agosto, il 23 agosto per la precisione – ieri – e Michele Castellano, cittadino noto nel centro storico di Bitonto per la sua dedizione nel curare le piante, trova in piazza Cavour un cestino stracolmo di rifiuti, i quali giacciono anche sulle chianche, fornendo uno spettacolo davvero indecoroso.

Nel “salotto di Bitonto” – così lo definisce Michele Castellano – c’è “un solo operatore ecologico a fronteggiare tale situazione. Assurdo, poi ditemi che questi cristiani non fanno nulla, ripeto... invito tutti a vestirci da operatori ecologici e toccare con mano le reali problematiche che questi signori vivono ogni giorno pur di farci trovare una città presentabile. Quante volte si è detto che bisogna inserire altri raccoglitori, magari con postazioni di differenziata visto che si parla tanto, forse la città non vogliamo educarla!”.

Gli altri due problemi raccontati da Castellano sono la fontana che “ancora tutt'oggi continua a non erogare acqua, siamo arrivati a più di quattro mesi dove il sottoscritto continua ad essere preso in giro visto che mi occupo della cura in maniera volontaria delle piante della piazza, e vi assicuro che portare acqua sul posto mi sta costando molto lavoro, dispendio economico e tanta tanta pazienza pur di far vivere quei fiori” e la chianca danneggiata, alla quale come soluzione temporanea fu ricoperta da un cartone.

“Ma è possibile che certe problematiche devono passare mesi per risolverle? Possibile che i cittadini si devono dannare l'anima per essere ascoltati? Si dice che la politica è al servizio del cittadino... vi prego non ditelo più!”, è l’amara conclusione del post di Michele Castellano.