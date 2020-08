Nuove strutture temporanee per la didattica, il comune di Bitonto partecipa al bando

L'inizio imminente del nuovo anno scolastico pone la problematica della riorganizzazione degli spazi presenti negli edifici scolastici, in base alle nuove normative contro il contagio da covid. Non potranno infatti più esserci le cosiddette "classi pollaio", con tanti alunni ma le nuove aule dovranno contenere meno alunni e distanziati con banchi monoposto. Urgono pertanto nuovi spazi.

"L'amministrazione comunale di Bitonto, da sempre attenta nell'intercettare fondi pubblici miranti a garantire un pieno sviluppo della comunità, ha partecipato all'avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali - scrive Marina Salierno, assessore alla pubblica istruzione -, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, per affitti e leasing o noleggio di strutture temporanee, emanato dal Ministero dell'Istruzione. La finalità dell'avviso in parola, è contenuta nell'art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, il quale ha destinato una quota parte dell’incremento del fondo (di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche".

"Le risorse in questione sono destinate al regolare svolgimento delle attività didattiche nell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza - continua l'assessore -, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso. Conseguentemente l'Amministrazione Comunale di Bitonto, nonostante i tempi ristretti (l'avviso pubblico è stato pubblicato in data 19 agosto 2020 con scadenza fissata per il giorno 26 agosto 2020), ha immediatamente coinvolto tutte le istituzioni scolastiche bitontine, recependo i relativi bisogni coerenti con le finalità dell'avviso pubblico de quo. Pertanto, in data 24 agosto 2020, è stato svolto, presso gli Uffici del Comune di Bitonto, un incontro istituzionale nel quale erano presenti i dirigenti dei seguenti uffici del Comune di Bitonto: Pubblica Istruzione, lavori pubblici e tecnico. La piena sinergia tra l'assessorato alla pubblica istruzione, e i predetti uffici consentirà alle istituzioni scolastiche bitontine di fruire di importanti fondi che, da un lato, dispiegheranno molteplici effetti positivi capaci di limitare notevolmente le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da "Covid-19" e, dall'altro, garantiranno la regolare frequenza scolastica in condizioni di sicurezza. Ripartiamo in sicurezza!".