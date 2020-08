Palombaio, festa patronale seguendo le normative anti-Covid

In tempi di Covid anche le feste patronali si adeguano, seguendo le normative anticontagio predisposte dalle autorità competenti: niente manifestazioni civili che possano creare assembramenti selvaggi, nessuna chiusura di strade ma soltanto eventi religiosi con controllo del numero dei partecipanti disposti a distanza di sicurezza.

Anche la festa patronale di Palombaio, in onore di Maria Santissima Immacolata, ha dovuto fare i conti con queste disposizioni evitando di organizzare le tre serate canoniche ma concentrando i festeggiamenti in un’unica giornata. Anche se il percorso di avvicinamento era cominciato già il 20 agosto scorso con la Peregrinatio Mariae, l’ormai tradizionale momento di preghiera mariana presso tre diverse famiglie della frazione bitontina.

Quindi ieri sera il momento clou con la Santa Messa solenne – alla quale ha partecipato anche Roberto Caldarulo, il militare italiano rimasto ferito nell’esplosione al porto di Beirut, per il ritorno in comunità – e il momento celebrativo dell’immagine dell’Immacolata sul sagrato della chiesa antica. Infine lo spettacolo di fuochi pirotecnici ha suggellato la festa e ne ha sancito anche il termine.

“È la festa più bella degli ultimi anni – sono state le parole del parroco, padre Fulvio Procino, durante l’omelia –. È la festa dello Spirito, non la festa dei cantanti, degli spettacoli, dei contorni. 150 anni fa i nostri avi hanno visto in Maria colei che trasformava la campagna in giardino, la Madre dell'amore, della santa speranza, della bellezza”.