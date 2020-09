Coronavirus, nuovi casi a Bitonto: 3 contagiati

Coldiretti: al via bonus rosa in campagna, mutui a tasso zero per resilienza al femminile

Al via il 'bonus rosa' in agricoltura, con la pubblicazione del Decreto ministeriale sulle misure in favore dell'imprenditoria femminile, con un fondo rotativo da 15 milioni di euro per garantire mutui a tasso zero per le donne che sono imprenditrici agricole o che lo vogliono diventare.