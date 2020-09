Il circolo Caiati ringrazia la dirigente scolastica Filomena Bruno e accoglie Carmela Rossiello

Da Giuseppe Cazzolla, presidente del Consiglio del circolo didattico “G. Caiati” riceviamo e pubblichiamo:

"L’uomo di legge, ben conosce le fredde dinamiche che, in maniera spietata, travalicano i semplici confini dei rapporti umani e sociali. E così per colpa di alcuni numeri (esigui, ahimè) si è conclusa, in maniera brusca ed inaspettata l’esperienza della Dirigente Prof.ssa Filomena Bruno presso il Nostro Circolo Didattico. La Comunità Scolastica, quasi colta in contropiede, sa di aver perso un valido punto di riferimento, divenuto ancor più luminoso nel buio creatosi a seguito della “imprevista ed imprevedibile” pandemia.

L’intera Comunità scolastica ha cercato di offrire il proprio contributo durante l’intero anno scolastico (anche se non sono mancate le solite incomprensioni, tipiche del complesso e variegato mondo della scuola) e ne è uscita sicuramente arricchita dalla presenza di un Dirigente che ha fatto del dono dell’ascolto il proprio modus operandi.

Per questo noi La ringraziamo (difficile darLe del Lei, dopo aver condiviso per cinque anni le stesse aule liceali da giovani studenti) anche per il semplice sorriso rivolto a tutti i bambini e Le auguriamo un nuovo percorso.

Nel contempo, non possiamo che salutare con piacere l’arrivo della nuova reggente,, augurandoLe un buon lavoro e offrendoLe, fin da ora, piena disponibilità e collaborazione".