Coronavirus, sarebbero 9 i contagiati a Bitonto

I casi di contagio da Coronavirus sono in costante aumento in tutta la regione Puglia: è infatti risalente a ieri l’ultimo dato consistente in 80 casi. E anche Bitonto non sarebbe immune da questa crescita quotidiana.

Secondo quanto riportato dal sindaco Michele Abbaticchio, sarebbero ora 9 i contagiati nella nostra città, stando ai dati pervenuti dalla Prefettura, nonostante ieri la grafica relativa al bollettino regionale segnalava Bitonto nella fascia compresa tra 11 e 20 contagi.

“Ovviamente le persone interessate sono state tutte contattate e restano in isolamento domiciliare – scrive Abbaticchio su Facebook –. Nessuna di loro presenterebbe condizioni di salute negative. Ripeto, fino alla noia, di indossare le mascherine nei casi previsti, lavarsi spesso le mani ed evitare contatti ravvicinati con amici o parenti non conviventi. Teniamo alta l'attenzione, non tradiamo noi stessi e la nostra Comunità”.