Test sierologico per personale scolastico sarà a cura dell'Asl Bari

La ASL Bari si farà carico di eseguire il test sierologico al personale docente e non docente il cui medico di medicina generale non abbia aderito alla campagna di screening nazionale. A breve, una volta verificati i dati di adesione degli oltre mille medici di base della provincia di Bari, sarà possibile individuare e comunicare le modalità per poter effettuare il test nei termini previsti dal Ministero della Salute.

Inoltre l’assessore all’istruzione Marina Salierno, a tal proprosito, comunica che “la prossima settimana si svolgerà un incontro col dipartimento di prevenzione nel quale si chiariranno le modalità per prenotare il test”. Lo stesso assessore comunicherà i riferimenti, le modalità e gli eventuali indirizzi mail per la prenotazione.