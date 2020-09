Covid, salgono a 14 i casi di positività a Bitonto

Sale a 14 il numero di casi positivi al covid-19 a Bitonto, di cui quattro apparterrebbero ad un nucleo familiare comune.

Lo comunica il sindaco Michele Abbaticchio tramite i suoi canali social. “Sale a 14 il numero dei positivi al Covid in Città, di cui 4 appartenenti a nucleo familiare comune. Inutile dirvi che le distanze e le mascherine sono obbligatorie sia per legge che per buon senso. Oggi per tutta la Puglia è stata una giornata amarissima in tal senso, numeri da capogiro. Noi stiamo comunque preparando il rientro a scuola nel migliore dei modi, perché lo Stato italiano non vuole arretrare. Vi spiegheremo tutti i dettagli con l'assessore alla pubblica istruzione e la dirigente del servizio”.