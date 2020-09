Covid, crescono ancora i contagi a Bitonto: hanno toccato quota 19

Numeri in aumento in Italia, in Puglia e anche a Bitonto. I casi di persone risultate positive al Coronavirus nella nostra città sono ora 19. Lo comunica il sindaco Michele Abbaticchio attraverso i suoi canali social.

"L'ultimo dato è pari a 19 contagi e il corpo di Polizia municipale, per via di quanto sapete, è decimato fino al 20 settembre, data di conclusione dell'isolamento precauzionale di 14 agenti - scrive il primo cittadino -. Ho scritto una nota al Questore chiedendogli aiuto e supporto particolare, ringraziando le forze dell'ordine per quanto stanno facendo".

"Vedo denunce generiche e, come sempre, anonime su fonti e destinatari - continua Abbaticchio -. Credo non servano a nulla, in questo modo. Se non a scatenare i soliti luoghi comuni degli altrettanto soliti noti. Stasera passerò personalmente sulle strade indicate più diffusamente e prenderò nota dei volti conosciuti. Vi invito a fare lo stesso e a sporgere denuncia formale verso amici e parenti che non rispettano le regole. O ci aiutiamo, o non fermiamo nulla. L'avviso ai genitori non è casuale".