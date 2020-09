Zero contravvenzioni in un mese per obbligo mascherina, Mangini: 'Encomiabile lavoro Polizia locale'

Ad un mese dalla pubblicazione dell’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, la quale obbligava l’uso delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, a Bitonto non è stata comminata nessuna contravvenzione da parte della Polizia locale.

A comunicarlo in maniera ufficiale è il vice sindaco Rino Mangini: “Nonostante le profezie più nefaste da parte di coloro che avevano gridato contro quella decisione, certi che sarebbe stata vessatoria nei confronti dei cittadini, il lavoro della nostra Polizia Locale, in coordinamento con le Forze dell'Ordine presenti in città, e con il prezioso supporto dei volontari della Protezione Civile è stato encomiabile. A tutti loro deve andare la gratitudine della Comunità. Come più volte chiarito, infatti, alla base delle nostre decisioni c'era e c'è in primis una finalità esortativa - educativa, se vogliamo - e solo per casi eclatanti di dispregio delle regole e del ruolo esortativo da parte delle Forze dell'Ordine, la finalità diventa, ed è diventata in alcuni casi già citati dalla cronaca, punitiva. La maggior parte dei cittadini collabora e, anche quando vengono richiamati, si auto-disciplinano senza necessità di punizioni; questo fa ben sperare. Enfatizzo l'aspetto dell'auto-discplina perché sono convinto che questa battaglia quotidiana si possa vincere solo con l'atteggiamento responsabile di tutti, nessuno escluso. Un atteggiamento responsabile che, pur quando imposto, ha maggiori possibilità di successo se frutto di una presa di coscienza personale e collettiva.

Non possiamo avere un vigile o un poliziotto per ognuno dei nostri concittadini. Ed è chiaro che molti concittadini sfuggano al reale controllo del corretto uso della mascherina; e sfuggirebbero anche nel caso in cui ci fossero mille multe a sera... è nella natura dell'uomo sfuggire alle regole imposte da altri!?”.

“Ci aspettano mesi - qualcuno dice anni, continua Mangini in un post Facebok - di convivenza con il virus e soprattutto con un nuovo modello di interazione tra gli esseri umani. I positivi al virus a Bitonto sono poco più di una decina, come comunicato dal sindaco, che, a sua volta, usa tutti gli strumenti in suo possesso per fare arrivare forte e chiaro il messaggio; esortando, provocando, rimproverando, condividendo le amarezze, come farebbe un qualsiasi padre di famiglia che vuole tutelare e difendere la sua famiglia. Poche decine di positivi, ma, statistiche alla mano, potrebbero essere anche mille, essendo gli asintomatici il 90% dei positivi. Ecco perché l'uso della mascherina, la giusta distanza fisica e una corretta igiene delle mani, sono la più grande arma che abbiamo per contenere il contagio e, soprattutto, tutelare i più fragili che non possono permettersi di essere contagiati.

Non con la paura, né con la paranoia, si vincerà questa battaglia, ma con la lucidità e con l'osservazione delle semplici regole che - al di là delle ordinanze - dovrebbero essere dettate dal nostro buon senso”.