"Take your time", al via il progetto per dispensatore automatico di racconti in aeroporti e stazioni

Partono le attività di TYT-TAKE YOUR TIME: distributore automatico di racconti, progetto vincitore del bando regionale PIN-Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione intende tradurre in maniera più edificante a livello cognitivo il tempo dell’attesa.

L’attesa può trasformarsi in un'occasione per arricchire la mente infatti TYT-Take your time è un dispensatore automatico di racconti capace di cambiare l'idea di attesa. Un modo migliore per passare il tempo leggendo non attraverso uno schermo ma tramite un dispositivo elettronico che, su richiesta e gratuitamente, stampa un breve racconto nei terminal ferroviari e aeroportuali o in altri luoghi in cui notoriamente il momento d’attesa è lungo e spesso noioso.

Filippo Modugno e Liliana Tangorra, fondatoridi Lieder s.n.c., hanno pensato di produrre e diffondere cultura attraverso TYT-TAKE YOUR TIME, un macchinario che possa rispondere a un’esigenza basilare: trasformare l’attesa in un momento in cui nutrire la mente, divertirsi, sognare e fantasticare. Un servizio per i cittadini e i turisti che affollano le stazioni ferroviarie e gli aeroporti per fornire loro un’alternativa nel tempo d’attesa alla, spesso sterile, consultazione di uno smartphone.

La prima azione del progetto è quella di aprire una call Raccol/Nta racconti BREVI per selezionare le storie che saranno disponibili all’interno del macchinario, un’open call con cinque sezioni: ragazzi, avventura, romantico, humor, poesia/teatro a cui candidare brevi racconti. Il bando è rivolto a scrittori di qualsiasi età, nazionalità e sesso, residenti in Italia o all’estero, è ammessa la partecipazione di scrittori associati in un unico gruppo.

La partecipazione è gratuita, è possibile candidarsi inviando una mail a takeyourtimelieder@gmail.com e compilando i moduli d’iscrizione seguendo le indicazioni presenti nel bando.