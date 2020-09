"VogliAMO Bitonto Pulita", bonificata la rotatoria in zona artigianale

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma della rappresentante del movimento "VogliAMO Bitonto Pulita", Morena Aloisio:



Nella mattinata di Venerdì 18 settembre i volontari del movimento "VogliAMO Bitonto Pulita" hanno eseguito un importante intervento di pulizia sulla rotatoria di Via delle Nazioni in Zona APPEA (cd. artigianale).



In seguito alle segnalazioni effettuate nei confronti degli enti istituzionali, alcune realtà imprenditoriali ivi situate, col fine di sopperire al degrado causato dall’inerzia amministrativa, hanno contattato i volontari del nostro movimento. Ben Consci dello stretto legame esistente tra sviluppo e ambiente, economia e tutela paesaggistica non potevamo esimerci dall’intervenire direttamente. È stata così l’occasione per rendere un po’ più decorosa una delle zone della nostra città più abbandonate all’inciviltà quotidiana.

Nell’occasione decine di cartoni stracolmi di erbacce inquinate, di microplastica in particolar modo ma anche vetro e alluminio, sono stati correttamente conferiti negli appositi bidoni. La superficie di terreno, oggetto di una recente piantumazione di palme, si presenta ora quasi del tutto bonificata e pronta magari ad essere ulteriormente abbellita.



È stato infine possibile constatare l’enorme presenza di rifiuti in un fondo limitrofo, della cui titolarità vorremmo essere informati dagli organi pubblici per un ulteriore atto di rigenerazione urbana.