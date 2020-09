In bici da Milano a Messina per promuovere il suo libro. Tappa anche a Bitonto per Temporelli

Massimo Temporelli, fisico che da 20 anni si occupa di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione, sarà a Bitonto il prossimo 27 settembre per promuovere il suo libro, "F***ing Genius” (HarperCollins) e parlare di grandi personaggi della storia della scienza insieme a innovatori, scienziati e startupper del territorio, raccontando il suo tour "particolare" sui suoi canali Instagram e Facebook .



Perchè parliamo di tour particolare in giro per l'Italia? Perchè l'imprenditore e innovatore, conduttore e scrittore, percorrerà i 1300 km che separano Milano, la sua prima tappa, da Messina, l'ultimo luogo del suo giro, in sella alla sua bicicletta.



Più in particolare, Temporelli percorrerà 950km in bici e 350 in treno, toccando 13 città e incontrando 50 ospiti diversi. Dal 20 settembre al 2 ottobre toccherà Bologna (oggi), Firenze (22 settembre), Vetralla-VT (23 settembre), Roma (24 settembre), Ruvo di Puglia (25 settembre), Conversano (26 settembre), Bitonto e Barletta (27 settembre), Bari (28 settembre), Taranto (29 settembre), Catanzaro (30 settembre) e Messina (2 ottobre).