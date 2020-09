Asv Trasporti, capienza pullman all'80%. Voucher o esenzione per abbonamenti non fruiti a marzo

Sta ricominciando l’anno scolastico e con esso riprendono anche le corse dei tanti alunni pendolari che dalle frazioni di Palombaio e Mariotto si spostano presso le scuole superiori bitontine.

È ormai una situazione assai nota la problematica di eccessiva affluenza – o comunque al limite – che affligge sistematicamente talune corse di pullman compresi in fasce orarie di punta. Oltre agli studenti infatti le corse sono frequentate da lavoratori e da gente che sceglie il mezzo di trasporto pubblico per andare a Bitonto.

Da quest’anno però le regole di contrasto alla diffusione del coronavirus sono molto stringenti e anche i pullman cittadini, nel nostro caso l’azienda Asv Trasporti, devo adeguarsi. Secondo l’ultimo Dpcm emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, la capienza massima dei mezzi di trasporto non può superare l’80%. Dall’azienda fanno sapere che naturalmente la regola verrà rispettata: in particolare, saranno fruibili tutti i posti a sedere mentre verrà ridotto il numero di persone che potranno viaggiare in piedi. Se i numeri degli utenti dovessero superare quelli consentiti dalla legge, l’azienda provvederà a trovare delle soluzioni, forse sopprimendo alcune corse urbane poco o per nulla utilizzate per sopperire a quelle scolastiche. Per garantire la sicurezza e maggiore igiene sono stati installati anche dei contenitori con gel igienizzanti per mani all’ingresso degli autobus.

Sono anche altri i problemi che affliggono il trasporto pubblico locale della nostra città, come ad esempio l’obsolescenza di alcuni pullman Asv, ormai datati e con problematiche non più risolvibili considerato che è diventato quasi impossibile trovare i pezzi di ricambio, fanno sapere dall’azienda.

Inoltre pare che alcuni mesi fa l’amministrazione comunale – era assessore Rosa Calò – avrebbe cominciato a predisporre una richiesta di finanziamento per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto ma ad oggi non si conosce l’esito di questa domanda.





Abbonamenti marzo 2020

I possessori di abbonamento che nel mese di marzo e seguenti del 2020 non hanno potuto usufruire del trasporto a seguito dell'emergenza coronavirus possono ottenere il rimborso con voucher della validità di 12 mesi dalla data di emissione oppure l’estensione della validità dell'abbonamento per il periodo non fruito. Basta scaricare i moduli dalla pagina Facebook “Asv Trasporti Bitonto”, compilarli, allegare la fotocopia del documento di identità, (in caso di minori, bisogna allegare il documento di identità del genitore dichiarante) e la fotocopia dell'abbonamento e consegnare al personale ASV presente presso il Comando di Polizia Locale per effettuare il rilascio/rinnovo tessere. Dopo verifiche verrà rilasciata un’esenzione per il periodo non fruito mentre per il rimborso con voucher verranno comunicate le modalità.