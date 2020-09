Nuovo anno scolastico, il messaggio dell'assessore Salierno

Dopo sette mesi, si torna a fare lezione in presenza e oggi per molti ragazzi comincia l'anno scolastico. Ecco il messaggio dell'assessora all'istruzione Marina Salierno.

"In questi lunghi mesi nei quali la nostra quotidianità è stata stravolta da un evento improvviso, abbiamo unito le forze cercando di riprendere piano piano la normalità. La scuola riaprirà le proprie porte grazie all'impegno e alla dedizione profusi da dirigenti scolastici, docenti, personale scolastico, genitori e Amministrazione Comunale. Il mio impegno si traduce in una serie di incontri tra Gli uffici Comunali competenti e Dirigenti scolastici, finalizzati a instaurare una sinergia tra le parti, andando incontro alle esigenze e alle priorità delle Istituzioni scolastiche. Numerosi sono stati anche i sopralluoghi nei diversi plessi scolastici utili a definire le richieste delle scuole per poter partecipare agli Avvisi pubblicati dal Miur.

Gli alunni torneranno sui banchi di scuola e sarà assicurato loro il fondamentale diritto all'istruzione nel rispetto delle normative anticontagio. Sarà un anno scolastico indubbiamente diverso dagli altri, con più ostacoli da superare che, tuttavia, non spegneranno il nostro entusiasmo nel realizzare nuovi progetti portatori di luce in una fucina socioculturale quale quella scolastica. Sarà necessaria una costante collaborazione anche dei genitori, chiamati a misurare la temperatura corporea dei propri figli prima di accompagnarli a scuola. Tutto questo cementificherà l'importante sinergia tra scuola e famiglia e sarà possibile, grazie a questa collaborazione, edificare letteralmente un muro di protezione contro gli effetti imprevedibili della pandemia in corso.

Vi auguro un buon anno scolastico, ricordandovi che non siete soli ma al contrario l'assessorato che rappresento continuerà ad essere sempre al Vostro fianco, recependo le vostre istanze ed individuando le opportune soluzioni".