Vogliamo Bitonto Pulita: 'Ringraziamo i nostri sostenitori'

Da "Vogliamo Bitonto Pulita" riceviamo e pubblichiamo:

"Il movimento di liberi cittadini 'VogliAMO Bitonto Pulita' ringrazia i propri sostenitori.

Le nostre azioni non sono fini a sé stesse e affinché ad esse possa essere garantita una dignitosa prosecuzione negli anni a venire è e sarà necessaria la collaborazione, il supporto e il sostegno di tutti i cittadini che tengono realmente al decoro della nostra città. In seguito alle segnalazioni effettuate da alcune realtà imprenditoriali e rimaste inascoltate dalle istituzioni preposte, i volontari sono riusciti a dare nuovamente decoro alla rotonda di Viale delle Nazioni in zona A.P.P.E.A. È per questo motivo che il gruppo 'VogliAMO Bitonto Pulita' intende esprimere un sentito ringraziamento per l’omaggio effettuato dalla Marbel S.p.A. di uno stock di magliette personalizzate con il logo del gruppo fondato da Morena Aloisio.

Contestualmente intendiamo ringraziare l’attività Foto Pagone per la donazione di cui necessitavamo per continuare l’opera di realizzazione dei barattolini porta cicche, 'marchio di fabbrica' di VBP.

Continua la nostra opera a favore di città e periferie più pulite e vivibili".