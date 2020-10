Confezioni di frutta distribuite a scuola gettate su bidoni di spazzatura, denuncia di un genitore

Fortunatamente da parecchi anni nelle scuole si insegna ai giovani alunni ad adottare una sana alimentazione, mettendo in pratica queste buone regole soprattutto quando si fa merenda o si resta a scuola per la mensa.

Anche gli istituti bitontini attuano queste buone pratiche e hanno aderito al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”, portando sui banchi delle classi primarie confezioni monodose. Non a tutti i bambini – questo è noto – piace però mangiare frutta e verdura e quindi accade che alcune scatole distribuite nelle scuole vengano lasciate sui bidoni della spazzatura, vicino la scuola stessa.

La denuncia arriva direttamente da un post Facebook di una mamma. “C’è qualche genitore che evidentemente educa i propri figli a gettare il cibo – si legge sul post –. Avvistate le stesse scatole in via Gliro, successivamente all’uscita della scuola su un bidone della spazzatura. Vergognatevi in primis di quello che rappresentate per i vostri figli. È il gesto più schifoso che si possa fare. E non venitemi a dire che era un po’ matura: ci sono altri modi per consumare un frutto maturo”.