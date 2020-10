Nelle cartelle un'agenda scolastica speciale targata Avis

Uno strumento per conoscere, diffondere e sensibilizzare, in modo semplice e divertente, l’importanza del lavoro di Avis e della donazione del sangue. Questo rappresenta l’agenda che, dal 28 settembre e per tutto l’anno scolastico accompagnerà gli alunni dell’istituto comprensivo statale V.F. Cassano – A. De Renzio.

"Abbiamo vissuto e stiamo vivendo tutti un periodo particolare e molto difficile da tanti punti di vista – spiega il Presidente dell’Avis Bitonto Rutigliano Massimo – anche le donazioni hanno subito un calo durante questo periodo, motivo per cui abbiamo deciso di diffondere il verbo 'donare', portando il messaggio della donazione di sangue nelle scuole, che da sempre rappresentano uno degli interlocutori principali della nostra associazione, grazie alla preside Anna Teresa Bellezza e alla maestra Anna Maria Cutrone abbiamo realizzato questa speciale agenda, augurandoci che i bambini possano trasmettere e sensibilizzare le proprie famiglia alla donazione del sangue".

L’obiettivo è quello di garantire l’inclusione, essendo uno strumento di lavoro uguale per tutti. Nelle sue pagine, inoltre, è possibile ripercorrere le tappe di un’azione educativa tesa a garantire lo sviluppo armonico e integrale di ciascuno studente, educando mente e cuore. Il diario diventa un compagno di viaggio con cui affrontare la grande avventura scolastica e grazie al quale riflettere su alcune importanti questioni.