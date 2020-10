Abbaticchio: 'Circa 5,5 milioni di opere pubbliche sono in gara'

“Circa 5 milioni e mezzo di opere pubbliche sono, attualmente, in gara per la riqualificazione di Piazza Caduti del Terrorismo, il completamento della funzionalizzazione del Torrione Angioino, per il restauro dell'ex macello da trasformare in belvedere sul Parco Lama Balice, per la realizzazione della rete di fogna bianca e la prima arteria ciclabile attrezzata su via Cela fino a Mariotto, passando per Palombaio. Tutte opere finanziate con fondi nazionali ed europei intercettati”.

Il sindaco Michele Abbaticchio espone la situazione delle opere pubbliche nella città di Bitonto, ricordando ciò che è stato già inaugurato e i lavori che stanno invece per terminare.

“Senza dimenticare il completamento della ristrutturazione della nostra Scuola Sylos – continua Abbaticchio –. Il tutto mentre abbiamo inaugurato, solo nel 2020, il parco di villa Sylos, l'impianto di illuminazione a led nel centro storico ed antico, il campo polifunzionale sportivo Rossiello (completato, a breve da inaugurarsi). Attendiamo, adesso, le prime aggiudicazioni delle offerte in modo da partire con altri cantieri. Senza sosta, continuiamo per valorizzare la nostra Città. E, con essa, tutti noi!”.