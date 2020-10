Polemica mensa scolastica, Abbaticchio: 'Nuove soluzioni condivise da tutti'

Non tende a placarsi la polemica scaturita sull’aumento del costo di 1,39 euro per la mensa scolastica.

Dopo le lamentele giunte da più e la rassicurazioni fornite dall’assessore all’istruzione Marina Salierno, arrivano anche le dichiarazioni del sindaco Michele Abbaticchio a cercare di placare gli animi.

“Sulla ‘nuova’ mensa scolastica in piena pandemia covid vorrei semplificare la comunicazione con alcuni particolari forse sfuggiti ai più – scrive il primo cittadino tramite i suoi account Facebook –. Prima della ripartenza di questo servizio, abbiamo deciso di ascoltare i pareri dei dirigenti scolastici e della apposita commissione comunale aperta ai rappresentanti dei genitori sul tema. Tutti hanno convenuto che, per la sicurezza dei bambini, è necessario ricorrere alle porzioni monouso, appositamente sigillate e, pertanto, a contatto per singolo bimbo. Questo, come potete immaginare, comporta un costo aggiuntivo, che si somma con le doppie operazioni di disinfestazione degli ambienti dedicati alla mensa (una all'uscita e una all' ingresso dei bimbi). Il Comune, nonostante i costi aggiuntivi, mantiene le sue percentuali di compartecipazione all'acquisto del pasto, che arrivano anche al 100% in caso di persone indigenti.

“Sono certo che la sicurezza dei nostri figli è un valore condivisibile da tutti – continua Abbaticchio – e che la nostra Comunità ritiene necessario continuare il servizio di mensa scolastica. Ovviamente, è inutile negare che molti rinunceranno. Ma, da quello che i cittadini mi dicono incontrandosi per strada e non su Facebook, il motivo dell'abbandono risiede nel timore del periodo che stiamo vivendo. Lo so che tutto sembra confuso, fragile e a tratti terrorizzante, soprattutto per i nostri genitori anziani e per le persone più fragili. Ma vi prometto che ne usciremo se saremo anche noi più tolleranti verso il prossimo, aiutandoci reciprocamente a educare chi non ha ancora compreso”.