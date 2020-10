Quanti sono realmente i casi di positività al covid a Bitonto?

Quanti sono realmente i casi di positività al codiv-19 a Bitonto?

La discordanza tra i dati pubblicati dalla prefettura e la mappa dei contagi della regione Puglia c’è sempre stata, sin dai primi bollettini dello scorso marzo. Attualmente, come segnala anche il sindaco Michele Abbaticchio, per la prefettura i positivi sono 28 mentre la regione ha introdotto la nostra città nella fascia che supera i 51 casi. Stiamo parlando di una discrepanza notevole, alla quale sarebbe bene dare una risposta perché, a seconda della reale situazione, gli eventuali provvedimenti che potrebbero essere presi per arginare il contagio possono essere differenti.

Intanto nella giornata di ieri la Puglia ha registrato un numero record di positivi: 248 in più nelle ultime 24 ore, di cui 175 nella provincia di Bari, e un decesso. In poche parole, siamo tornati ai livelli di marzo-aprile, quando la pandemia aveva raggiunto il picco. In tutta Italia invece sono stati registrati 4.458 nuovi casi – anche qui un record – e 22 decessi.