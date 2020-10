Ottobre missionario al Monastero: testimonianza della bitontina suor Grazia Anna Morelli

Domani domenica 11 ottobre dalle ore 17 alle ore 18 suor Grazia Anna Morelli incontrerà amici e sostenitori delle missioni nella splendida chiesa di san Gerardo ubicata nell'antico Monastero Santa Maria delle Vergini in via Porta Robustina 33 a Bitonto, per una testimonianza di vita missionaria raccontata attraverso un dialogo con gli amici di sempre Rosanna Desantis ed Enzo Castro.

L'incontro terminerà con la declamazione delle "Poesie per il Senegal" scritte dai poeti Lizia De Leo (Bitonto), Vito Tricarico (Palo del colle), Nunzia Ranaldo (Ginosa -Taranto), Dina Ferorelli (Bitetto), Carolina Abbaticchio (Bitonto), Nicola Dell'acqua (Bitonto).

Grazia Anna Morelli matura la vocazione nei primi anni ottanta durante la feconda esperienza missionaria della S.M.A. suscitata da padre Gianfranco Brignone nella villa Ranieri a Palombaio e continuata anche grazie alla presenza delle Suore Missionarie della Società di Maria SMSM più conosciute come le Suore Mariste, fra cui suor Bruna Chiarini (oggi nella casa missionaria di Marconia).

Grazia Anna nel 1989 entra nella Congregazione delle Suore Missionarie della Società di Maria, che in Italia hanno la casa madre a Brescia. Si laurea in Teologia

Spirituale con la tesi "L'unione intima e costante con Dio in suor Marie de la Croix, pioniera delle Suore Missionarie della Società di Maria".

Parte in missione in Oceania dove resta per 8 anni; successivamente Superiora Provinciale visita le varie comunità in Rwanda, Burundi, Tanzania, Senegal e Madagascar. Oggi è missionaria in Senegal, dove opera da circa 2 anni nella missione di Guédiawaye, periferia di Dakar, dove sta anche cercando di avviare progetti di lavoro per giovani a rischio devianza, grazie a delle donazioni.



Figlia del pittore Enzo Morelli, famoso per le tele che ritraggono gli ulivi e per la storica galleria Spinelli, e dell'infermiera Marta Settimio, torna di tanto in tanto a casa dei genitori a Bitonto, città che ama tantissimo nonostante la Fede la porti lontano nelle terre di missione perchè Cristo è la Via e la Verità e la Vita.

Enzo Castro volto storico dell'U.N.I.T.A.L.S.I. di Bitonto e la professoressa Rosanna Desantis, già collaboratrice dello storico Da Bitonto, hanno condiviso i momenti più importanti della vita e della fede di Grazia Anna, così come Madre Mariacarmela Modugno che è lieta insieme alla sua Comunità di ospitare nella chiesa del Monastero questa iniziativa Missionaria, proprio in questo mese di ottobre dedicato alla Missione della Chiesa.



L'iniziativa nell'ottobre missionario in Monastero segue all'incontro con padre Leonardo D'Alessandro, missionario diocesano ad Awasa in Etiopia, che offrì una toccante testimonianza arricchita dalla sorpresa del professor Nicola Pice con la lettera pubblicata nel suo ultimo libro su don Cosimo Stellacci (Quorum Edizioni, 2020) suo grande amico di fede. Si ringrazia per l'organizzazione il pittore Michele Martucci.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti con mascherina e distanziamento secondo le norme vigenti. Info nicola abbondanza 3935389310 associazione culturale cenacolo dei poeti cenacolo.dei.poeti@gmail.com