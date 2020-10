Abbaticchio: '31 persone positive al covid nella nostra città'

Continuano a salire le persone positive al covid nella città di Bitonto. Il sindaco Michele Abbaticchio, secondo i numeri pervenuti dalla Prefettura, annuncia che adesso siamo arrivati a quota 31 mentre la regione Puglia ha inserito il nostro comune nella fascia che supera i 50 casi.

"Sono stati effettuati dei controlli in punti 'caldi' della città in merito all'utilizzo delle mascherine - scrive Abbaticchio su Facebook - e potenziato il sistema audio per le pattuglie in giro. Ovviamente per ripetere, fino all'ultimo respiro, le stesse indicazioni. Evitate le occasioni di inutile assembramento, mantenete le distanze anche con parenti non conviventi. Sono preoccupato per l'imminente arrivo dell'inverno".