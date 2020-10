Inaugurata la nuova ala del Liceo "Carmine Sylos"

Si è tenuta nella tarda mattinata di sabato mattina l'inaugurazione della nuova ala del Liceo "Carmine Sylos", la scuola bitontina diretta dalla professoressa Antonia Speranza, che comprende non solo il Liceo Classico ma anche il Liceo Linguistico, Economico Sociale e Scienze Umane.

Le "nuove" aule, recuperate da quello che un tempo era l'ex Rogadeo, si sono rivelate pronte ad affrontare il particolare anno scolastico 2020/ 2021, in pieno rispetto delle nuove norme di prevenzione dal Covid-19 dettate dal Ministero dell'Istruzione.

Alla cerimonia inaugurale e alla conseguente visita all'interno dell'antica scuola non poteva ovviamente mancare la presenza di alcuni membri del consiglio di Istituto, di personalità locali come il sindaco Michele Abbaticchio ma anche di rappresentanti della Città metropolitana, come Marco Bronzini, consigliere delegato alla Programmazione e all'Edilizia Scolastica.

In un clima di soddisfazione e di ottimismo generale, dopo i dovuti ringraziamenti per l'intervento della Città metropolitana che permetterà al Liceo "Carmine Sylos" di ospitare un totale di 850 alunni, è stata sottolineata l'importanza della sinergia che si è creata (nonostante la sensibilità dell'apparato burocratico) fra la Scuola, il Comune e le altre Istituzioni, a cui ci si è rivolti sempre con toni pacati e sobri nonostante le problematiche che la struttura presentava e che, purtroppo, sono tuttora esistenti (come il recupero dei tetti e degli spazi o delle piattaforme dedicate agli alunni che presentano disabilità) ma che potranno essere risolte un passo alla volta.