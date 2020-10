“Educazione Alla Lettura” e “Educazione all’Arte”, al via le attività per le scuole primarie

Dal mese di ottobre 2020 si svolgeranno due attività rivolte agli alunni delle scuole primarie di “Educazione Alla Lettura” e di “Educazione all’Arte” di Bitonto, Palombaio e Mariotto, dell’Ins. Carmelo M.Bacco in collaborazione con “Assessorato alla Pubblica Istruzione” e “Assessoratoalle Politiche Culturali, del Turismo e della Partecipazione Attiva, e al Marketing Territoriale”.

Le attivitàrientrano nel Progetto “Bitonto di “Bitonto capitale della cultura”, del“Parco delle Arti” e di Bitonto città che legge”.

Nel dettaglio le attività:

LA VALIGIA DEI LIBRI.

Ogni martedì alle 9 e alle 10.30 una biblioteca itinerante contenuta in una Valigia variopinta giungerà nelle scuole, nei cortili e nelle piazze prospicienti l’edificio scolastico per incentivare alla lettura. Gli alunni potranno prendere un libro e leggerlo per sessanta minuti. Sono previsti momenti di Animazione alla Lettura.

L’iniziativa si è già svoltaquesta estate nelle piazze delle nostre cittadine riscuotendo un grande successo e partecipazione. Nella Valigia gli alunni troveranno libri donati da alcune case editrici italiane quali la “Edt” di Torino, la “Carthusia Edizioni” di Milano, la “Orecchio Acerbo” di Roma (che hanno accolto l’invito di donare libri per promuovere l’educazione alla lettura) ma anche da docenti. Iniziativa gratuita.

RAFFAELLO IL DIVINO

Un laboratorio d’Arte visualizzata in pannelli e lavori sul Ritratto per conoscere la Vita e le opere di Raffaello Sanzio da Urbino nel cinquecentenario della sua morte.

Il laboratorio si svolgerà in aula ogni martedì in due orari : 9.00/10.30 e 11.00/12.30

Le attività sono finanziate dal Comune di Bitonto, sono gratuite e prevedono 56 laboratori da svolgere durante tutto l’a.s.2020-2021 .

Ogni Circolo Didattico, Istituto Comprensivo e Scuola Paritaria può aderire con 8 classi in totale.