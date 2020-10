Sono in fase di aggiudicazione i lavori per la realizzazione della fogna bianca cittadina. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Michele Abbaticchio tramite i suoi canali social.

“Due anni fa vincemmo un bando regionale che ci portò un finanziamento comunitario di 1 milione e 300.000 euro, fondamentale per realizzare la rete di fogna bianca a Bitonto – scrive il primo cittadino su Facebook –. Come sapete, questa fondamentale infrastruttura oggi è ancor più necessaria di decenni fa perché le piogge torrenziali hanno reso più volte impraticabile il nostro territorio come quello di tantissimi comuni italiani”.

“Quest'opera è quindi in procinto di essere realizzata a partire dalla conclusione di quest'anno – continua Abbaticchio – e sarà il necessario intervento per consentire la partenza dei lavori della Ferrontramviaria per il sottopasso di via S. Spirito, anch'esso interamente finanziato per buona parte da fondi nazionali e per altra da fondi regionali intercettati in questi tre anni di secondo mandato. Un segnale fondamentale per lo sviluppo armonico di una città che si accinge ad approvare strumenti urbanistici fondamentali”.