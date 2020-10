Festa Santi Medici, Abbaticchio: 'Vi preghiamo di eliminare il vuoto che la pandemia ha lasciato'

In occasione della sentita e partecipata festa dei Santi Medici Cosma e Damiano, il sindaco Michele Abbaticchio rivolge un pensiero ai due santi.

"Santissimi Medici, auguriamoci il buongiorno in questa giornata dedicata alla vostra Opera. Non invochiamo l'atteso ed ennesimo miracolo della guarigione, questa volta, solo per lesioni fisiche. Vi preghiamo di eliminare, per sempre, il vuoto interiore che questa pandemia ci ha lasciato, la benda sugli occhi che non ci consente più di immaginare un futuro, il senso di sconfitta dell'uomo che rallenta i nostri passi fino a dubitare di tutto quello che abbiamo costruito per i nostri figli. Lasciateci la medicina dell'Anima e della Speranza. E se non ne siamo stati degni, lasciatela ai nostri bambini affinché si sveglino dall'incubo e guidino questa Città dopo la sua fine. Auguri a Voi".