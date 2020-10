I volontari di Vogliamo Bitonto Pulita puliscono i giardinetti vicino il passaggio a livello

Da "Vogliamo Bitonto Pulita" riceviamo e volentieri pubblichiamo.

"Nel pomeriggio di Lunedì 19 ottobre 2020 alcuni volontari del gruppo ambientalista "VogliAmo Bitonto Pulita", constatato il degrado in cui imperversano i giardini in corrispondenza del passaggio a livello di via Paolo Scoppio, si sono dedicati alla pulizia della zona con lo scopo di completare l'opera nei due interventi che verranno organizzati nelle prossime settimane.

Nelle stesse aiuole sono stati ritrovati rifiuti di carta, vetro, plastica e microplastica, mascherine ed escrementi di cane.

Auspichiamo che le istituzioni preposte alla manutenzione del verde pubblico si attivino concretamente e tempestivamente per restituire una 'parvenza' di decoro a queste e a tantissime altre zone verdi completamente abbandonate a se stesse.

L'attività gratuita dei volontari, di denuncia e sensibilizzazione, non deve essere inquadrata, come spesso erroneamente accade, tra le alternative valide alla manutenzione delle aree pubbliche degradate.

Avanti verso i nostri obiettivi a favore dell’ambiente.