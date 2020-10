Bando street art, amministrazione candida giardino 'Masciale' per progetto di riqualificazione

Mesi fa il comune di Bitonto si era aggiudicato un finanziamento regionale di 40 mila euro per la promozione e il recupero di beni e luoghi culturali pubblici e anche per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva.

Frutto della partecipazione al bando denominato “Sthar Lab – Street art” era stata la chiamata a raccolta di artisti di strada e writers. Adesso l’assessore Rino Mangini comunica che l’amministrazione ha deciso di candidare come progettualità il giardino “Senatore Angelo Custode Masciale”, collegando concettualmente la biblioteca comunale ad uno spazio periferico.

“Abbiamo scelto uno spazio che necessita di essere valorizzato e fruito in modo nuovo – scrive Mangini sulla sua pagina Facebook –. Candideremo il giardino ‘Senatore Angelo Custode Masciale’. Proveremo a trasformarlo in un parco della cultura "underground", con particolare attenzione al tema del Graphic Novel. Stiamo preparando un progetto in grado di abbellire il Giardino, ma soprattutto di arricchirlo di presenza viva, capace di animare lo spazio e trasformarlo in un luogo socio-culturale a vantaggio dei più giovani, grazie al coinvolgimento delle realtà locali che si occupano di street art, writing, hip hop, break dance, skating...”.

“Un progetto che, ne siamo certi, potrà valorizzare non solo il giardino – conclude l’assessore –, ma anche promuovere la memoria e l'ammirazione nei confronti della grande figura di un uomo, di un sindaco, di un senatore, di un grande politico socialista, che tanto ha fatto per la nostra città, e a cui molti contemporanei dovrebbero guardare con più attenzione, per cogliere ‘lezioni’ dalle sue idee e dalle sue gesta politiche”.