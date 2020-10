Gelate 2018, nei prossimi giorni 440 aziende bitontine riceveranno circa 500mila euro complessivi

Il Comune di Bitonto ha accolto le istanze del mondo agricolo ed è il primo ente a chiudere l’iter per l’erogazione dei fondi a favore degli agricoltori colpiti dalle gelate del febbraio 2018.

Ad annunciarlo è il Presidente della OP Assoproli, Pasquale Mastrandrea, presidente dell'Oleificio Cooperativo "Cima di Bitonto".

Completata l’istruttoria delle domande, dopo la firma della determina dirigenziale per l’assegnazione delle risorse, 440 aziende riceveranno nei prossimi giorni poco più di 500mila euro complessivi.

“Desidero ringraziare il Sindaco Abbaticchio, il Dirigente Sangirardi e il funzionario comunale Giuseppina Scaraggi per il modo in cui hanno accolto le richieste del mondo agricolo e per la celerità con la quale hanno chiuso le procedure”, ha evidenziato Mastrandrea.

“Si tratta del primo comune della provincia di Bari che ha dato seguito alla liquidazione della calamità del 2018, una piccola goccia che ristora gli agricoltori ma non colma l'emorragia economica che ormai da anni subisce il mondo agricolo”, ha concluso il Presidente della OP Assoproli.