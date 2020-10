Fratelli d'Italia Bitonto, costituito il gruppo dirigente del circolo territoriale "Enzo Lisi"

La scorsa domenica 11 ottobre, presso la sede territoriale di Frattelli d’Italia, sita in Via G. Garibaldi 54, il coordinatore Giuseppe Schiraldi ha dato corso alla costituzione del gruppo Dirigente del partito a livello locale, composto così come di seguito esplicitato:



Pasquale GIANGASPERO (Vice Coordinatore)

Michele FANELLI (Segretario Ammin.,Tesseramento e autotassazione)

Massimo SARACINO (Rapporti con i partiti della coalizione)

Giacomo PANTALEO (Segreteria e Affari Generali)

Monica COLETTO (Pari Opportunità, Realizzazione Gruppo Femminile)

Antonio MITOLO (Area Legale,Commissione Verifica Candidature)

Componenti:

Francesco Coviello, Nicola Germano, Giuseppe Giordano, Giuseppe Leccese, Saverio Lisi, Teresa Loredana, Michele Morea, Pasquale Patierno, Savino Schiavone, Gioacchino Tarantino.



"Forti del suddetto gruppo dirigente e grazie a quanti vorranno offrire il proprio impegno siamo pronti a prodigarci, con senso di responsabilità e di competenza, perché, partendo da quelli che sono i principi di una destra sociale, popolare e nazionale, si possa mettere in essere un progetto politico che faccia diventare Fratelli d’Italia, insieme a tutti i partiti di Centro Destra, il riferimento per i cittadini Bitontini", ha commentato il coordinatore Schiraldi.