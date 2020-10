Via Traiana in degrado, l'appello di "Vogliamo Bitonto Pulita"

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma del gruppo "Vogliamo Bitonto Pulita":

"In seguito ad alcune segnalazioni effettuate a mezzo social sul gruppo pubblico Facebook ‘Vogliamo Bitonto Pulita’, il movimento intende esprimere preoccupazione per lo stato di degrado in cui versa il percorso fideistico della c.d. Via Francigena. È infatti evidente l’abbandono di rifiuti perpetrato ai danni di ambiente e comunità. Parallelamente alla notizia, pervenuta in data 7 ottobre 2020 presso l’opinione pubblica, dell’esistenza di un’ipotesi di ampliamento del progetto ‘Benvenuto Pellegrino’, intendiamo esprimere la speranza che gli enti preposti decidano di affrontare l’annoso e perdurante problema di via Traiana che pone purtroppo la nostra Bitonto tra le ultime città in tema di tutela di riti, tradizioni e ambienti naturali di rilievo storico culturale.

Convinti che la chiave per un’ ottimale ‘marketing territoriale’ passi dal preservare l’immenso patrimonio rurale a nostra disposizione"