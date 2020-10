Gestione dei rifiuti a Bitonto: se ne parla oggi in un incontro con l’amministratore della Sanb

Il cambiamento del sistema di gestione dei rifiuti nella città di Bitonto sarà il tema al centro del prossimo incontro promosso dal progetto partecipato Genera-azioni Eco che si svolgerà oggi venerdì 23 ottobre alle 18.30.

A parlarne, durante una videocall organizzata sulla piattaforma Zoom, saranno l’amministratore unico della società Servizi Ambientali Nord Barese (Sanb), Nicola Roberto Toscano, e Marco Tribuzio, membro dello staff di progetto. A distanza di poco più di due mesi dall’avvio della nuova gestione della Sanb, che garantisce il servizio di raccolta rifiuti all’interno dell’Ambito territoriale 1 di Bitonto, Terlizzi, Corato, Ruvo e Molfetta, il dirigente illustrerà i cambiamenti che avverranno nell’ottica di una futura gestione dei rifiuti in maniera differenziata per salvaguardare il nostro ambiente.

L’evento, dunque, nel rispetto delle normative anti-contagio, sarà fruibile da tutti, online, sulla piattaforma Zoom. Per seguirlo sarà sufficiente collegarsi al link https://us02web.zoom.us/j/83869513726 alle ore 18.30 a partire dalle 18:30 di venerdì 23 ottobre. Non è richiesta alcuna password o registrazione. Per chi accederà da smartphone è consigliabile scaricare l’app. Per tutti è utile disattivare, all’accesso, sia il microfono che la fotocamera per alleggerire il sistema.

Gener-azioni Eco, il progetto partecipato per far dialogare la comunità bitontina su sostenibilità ambientale ed ecologia, prevede altri cinque eventi (il 30 ottobre e il 6, 13, 20 e 26 novembre), tra dibattiti pubblici, spettacoli, passeggiate didattiche e workshop.

Il progetto si avvale della collaborazione dell' I.I.S.S. A.Volta-De Gemmis, Liceo Scientifico-Artistico “Galileo Galilei”, Mat5, Banco delle Opere di Carità, Legambiente Bitonto, Arci KIRIKù, Masseria Didattica Lama Balice, Just Imagine, Gruppo Intini, Centro Sociale dell’anziano, Associazione Culturale Accademia Vitale Giordano, Io sono Mia ed è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando Puglia Partecipa.

Per dettagli e aggiornamenti si consiglia di consultare la pagina Facebook die la relativa scheda progettuale presente sul portale dedicato a Puglia Partecipa, all’indirizzo https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/gener-azioni-eco