Domani il rinnovamento delle tessere della ProLoco di Bitonto in piazza Cavour

Domani domenica 25 ottobre la ProLoco di Bitonto sarà presente con un gazebo in piazza Cavour - antistante Porta Baresana - dalle 10.30 alle 12.30.

La ProLoco sarà lì per parlare di sé, dei progetti che stanno per realizzarsi e per fare o rinnovare le tessere 2020.

"Essere Soci ProLoco significa impegnarsi nell’amarel proprio territorio e valorizzarlo, diventare partecipi della vita sociale della propria città, e poi molteinteressanti agevolazioni e sconti: Assicurazioni, ACI, Impianti Sciistici, Teatri, Musei, Terme, Negozi… (tesseradelsocio.it)".